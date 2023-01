Acquafredda: Come gestire le paure? Lo spiega una psicoterapeuta

La biblioteca di Tebe: luoghi di cura dell'anima, rassegna organizzata dal sistema bibliotecario Brescia Est, in collaborazione con l'Uuficio scolastico per la Lombardia e Sef - Formazione e Ricerca sul Neo-Funzionalismo, presenta: Le paure. Come gestirle nei bambini e in noi stessi. Incontro con Maria Luisa Passerini, psicoterapeuta funzionale, presso la sala civica "Marta Rodella" di Acquafredda venerdì 20 gennaio alle ore 20.30



Maria Luisa Passerini è docente supervisore della scuola europea di psicologia funzionale e socia della società Italiana di psicoterapia funzionale. Ha un'esperienza trentennale con l'età evolutiva e la prevenzione, lavorando come psicoterapeuta e formatrice, lavora per consultori famigliari e per la tutela minori.



Per informazioni: Biblioteca di Acquafredda



biblioteca@comune.acquafredda.bs.it