Il 6 maggio, alle ore 14.30, presso l’Abbazia di Maguzzano si terrà il convegno “L’acqua, una risorsa contesa”. Un incontro pubblico organizzato dal Tavolo Ambiente Garda e dal Comitato Parco Colline Moreniche del Garda, per parlare del grave problema della siccità che ha colpito anche i comuni gardesani.



Un problema che non è sbocciato nella primavera del 2023 e che da tempo avrebbe meritato l’attenzione della politica, che, però, ha chiuso gli occhi per poter continuare ad avvallare quelle pratiche che ci hanno portato oggi in questa grave situazione: deforestazione, consumo di suolo, il riscaldamento globale per lo più associato alle attività umane, l’impiego di pratiche agricole intensive, l’inquinamento dei fiumi che danneggia un’importante risorsa idrica e la scarsa manutenzione delle reti idriche che, solo in Italia, determina il 40% di dispersione.



Non sono più ammessi ritardi prima di arrivare a conseguenze disastrose. Dobbiamo far subito un’inversione di marcia cominciando a prevenire seriamente “l’emergenza idrica” che caratterizzerà sempre di più il nostro territorio. Il convegno è stato organizzato per informare e sensibilizzare le persone sul grave problema della siccità, vuol essere un invito alla partecipazione attiva, un primo passo per azioni successive perché l’acqua, bene comune e patrimonio dell’umanità, deve essere garantita a tutti e non puo? essere ad appannaggio di pochi settori economici.



– La siccità è più che un'urgenza ormai

Gianni Tamino - Docente di Biologia generale e di Fondamenti di Diritto ambientale

– Crisi idrica e gestione delle acque del Lago di Garda

Aurelio Nastuzzo - Esperto del Lago di Garda

– Impatto dell’allevamento intensivo sul clima

Lorenza Bianchi - Dott.ssa di ricerca in economia. Responsabile area allevamenti LAV

– Agricoltura Biologica: innovazione per diminuire gli sprechi di acqua

Maurizio Gritta - Presidente Cooperativa IRIS

– Acqua, turismo e comunità locali: i risvolti sociali della crisi idrica

Valerio Corradi - Docente di Sociologia del territorio Università Cattolica del Sacro Cuore

– Di chi è l’acqua?