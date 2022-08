Indirizzo non disponibile

Domenica 4 settembre, la strada litoranea che collega Riva di Solto, Solto Collina e Castro verrà chiusa al traffico dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 19:00, in occasione della manifestazione “A Strapiombo sul Blu”.

Sarà possibile passeggiare lungo la strada panoramica oppure, acquistando un braccialetto al costo di 5,00€ (gratis fino a 6 anni), saranno attivi un trambus (Castro-loc. Grè-Riva di Solto) e un battello (Riva di Solto-Castro) in collegamento tra i paesi. Per usufruire del servizio sarà obbligatorio indossare la mascherina FFP2. Per maggiori informazioni, consultare la pagina Facebook dell'evento.