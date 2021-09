Losine: A spasso con gli Alpaca

Passeggiata in compagnia degli alpaca tra montagne e vigneti. Amati per la loro morbidissima lana fin dall’antichità, gli alpaca sono animali docili, curiosi ed intelligenti.

Conoscere gli alpaca e le loro abitudini e accompagnarli in una passeggiata tenendoli alla capezza, circondati magnifiche montagne e vigneti, sarà un’esperienza emozionante.

Dopo la passeggiata rientro in azienda per godersi ancora un pò di tempo con questi teneri animali e continuare a scattare bellissime fotografie.



DOMENICA 12 SETTEMBRE

ore 9:30 (ritrovo ore 9:15)

LOSINE (BS)



DURATA ESPERIENZA: 2 ore



ADATTA A: esperienza preferibilmente per adulti (per i bimbo vedi l’ experience family edition)



PROGRAMMA:

Ritrovo ore 9:15 a Losine (Bs) fine attività ore 11,30.

Possibilità di pic-nic in autonomia presso area pubblica nelle vicinanze.



NECESSARIO:

abbigliamento comodo, scarpe adatta a terreni sterrati, acqua.



COSTO

€ 25,00 a persona, minimo 2 persone a capezza



PRENOTAZIONI:

entro 2 giorni prima dell'evento, o fino ad esaurimento posti.

In caso di pioggia l’evento verrà rimandato.



PER ULTERIORI INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI :



info@lakemountainexperience.itL'evento si svolgerà in regola con le vigenti normative sanitarie,