Brescia: Notte della Cultura

Torna la “Notte della Cultura", l'appuntamento annuale che mette in vetrina le istituzioni e le realtà che producono, organizzano e trasmettono cultura a Brescia.

Si svolgerà sabato 2 ottobre, dalle 17 alle 23 promosso dal Comune di Brescia, in collaborazione con enti e associazioni della città per diffondere la conoscenza e la fruizione dei luoghi della cultura, del patrimonio cittadino e dei progetti artistici, con eventi in grado di catturare la curiosità e gli interessi di ogni genere di pubblico.

Per la sicurezza di tutti, anche questa edizione punta in particolare a eventi a partecipazione contenuta e a ingresso controllato. Le iniziative saranno tutte a ingresso gratuito, tranne alcune proposte speciali, al fine di sottolineare il significato promozionale della Notte della Cultura, che vuole sempre e comunque essere una vetrina della ricca offerta culturale presente in città durante tutto l'anno.

Per l'ingresso a tutti i siti e alle attività all'interno sarà obbligatorio esibire la certificazione verde (green pass) e indossare la mascherina.

