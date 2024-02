Costa Volpino: festa di carnevale

Domenica 11 febbraio 2024, la Parrocchia di Costa Volpino organizza il “Carnevale in Oratorio”. La sfilata avrà inizio presso l’Oratorio di Volpino e terminerà presso l’Oratorio di Corti, attraversando le vie del paese.

Il programma:

– ore 14:30: ritrovo ed accoglienza presso l’Oratorio di Volpino, in via Malpensata 6;

– ore 15:00: partenza sfilata per le vie del paese per raggiungere l’Oratorio di Corti, il tragitto sarà il seguente: Via Follo, Via San Rocco, Via Vittoria, Via Vecchio Argine e Via Don Amighetti;

-ore 16:00: arrivo in Oratorio e grande festa con giochi, balli, musica e tanto divertimento;

-ore 17:00: merenda.

In caso di maltempo, ritrovo direttamente presso l’Oratorio di Corti dalle ore 14:30. È vietato l’utilizzo di bombolette schiuma e\o qualsiasi cosa che possa arrecare danno sia all’interno che all’esterno dell’oratorio.