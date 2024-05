Bellezza, stile e fascino senza tempo: è il Concorso di eleganza Meano

Bellezza, stile e fascino senza tempo: i motori scalpitano in vista della settima edizione del "Concorso di Eleganza per auto d'epoca Meano”, organizzato dal Rotary Club Brescia - Meano delle Terre Basse (presieduto da Rosa Di Natale), che scatterà domenica 29 settembre proprio da Meano, frazione di Corzano, in provincia di Brescia, delineando un percorso on the road attraverso le “Terre Basse”, tra livree fiammanti e atmosfere dal sapore retrò. Un’esperienza immersiva e adrenalinica, all’inseguimento del brivido della velocità e alla scoperta di castelli, antiche dimore e altri angoli di meraviglia che caratterizzano il territorio, da sempre epicentro, ispirazione e al contempo spinta propulsiva per l’intero progetto.

Il Concorso, inserito nel calendario Ruote nella Storia 2024 di ACI Storico, patrocinato da Comune Corzano, Associazione Comuni Terre Basse, Confartigianato, ACI Brescia, Museo Mille Miglia, è organizzato con la partnership di Fineco Private Banking ed Errecom SpA, in collaborazione con il Club Meauto e con il supporto di numerosi sostenitori e sponsor.

Il programma della (bella) giornata

Dopo la registrazione dei partecipanti, il Castello di Meano dalle 9 alle 12 farà da sfondo all’esposizione delle vetture, che verranno sottoposte ad un attento screening e quindi valutate dalla giuria composta dai periti dell’associazione Eve/Federperiti. A seguire, dalle 13, il carosello delle auto sfilerà attraverso le “Terre Basse” (dimore private aperte al pubblico per gentile concessione) convergendo al Castello di Padernello, frazione di Borgo San Giacomo, che farà da sfondo al pranzo; nel pomeriggio, poi, l’ultimo spostamento al Palazzo Feltrinelli in Gerolanuova, frazione di Pompiano, che a partire dalle 16.30 ospiterà le premiazioni e l'estrazione della lotteria abbinata al concorso: in palio come primo premio una Fiat 500 F Storica.

Un progetto profondamente radicato nel territorio

Oltre alla valorizzazione del territorio in tutte le sue espressioni, la manifestazione si pone anche l’obiettivo di sensibilizzare pubblico e partecipanti rispetto al progetto principe del Rotary Club Brescia – Meano delle Terre Basse, ovvero la realizzazione di percorsi formativi per il Restauro per auto d’epoca, ambiziosa e lungimirante visione messa a fuoco per non disperdere le competenze e la sapienza dei grandi artigiani tramandando alle nuove generazioni la passione in un lavoro legato a quelle che sono a tutti gli effetti delle vere e proprie opere d’arte. Il rapporto è sinergico: proprio il territorio Bresciano legato alle mitiche corse e alle splendide collezioni sta infatti convintamente supportando con la rete istituzionale, associativa e dei numerosi privati l’ambizione di trasformare e rivitalizzare il piccolo centro della Bassa bresciana in un punto di riferimento d’eccellenza internazionale per il restauro delle auto d’epoca. Da anni il club collabora con l’Amministrazione Comunale di Corzano e l’associazione “Asilo dei Creativi” sul progetto tre A: Arte, Agricoltura e Artigianato per rilanciare il Borgo di Meano.

La collaborazione con il Club Auto e Moto storiche Meauto

Il Concorso è organizzato dal Rotary Club Brescia - Meano delle Terre Basse con il fondamentale supporto di "Meauto" (Club Auto e Moto storiche, affiliato Aci Storico) presieduto da Enrico Barba con Alex Caffi presidente onorario, che ha sede proprio nella struttura dell’Asilo dei creativi, a Meano, e ha lo scopo di promuovere iniziative culturali, serate a tema e manifestazioni sportive legate al mondo delle vetture storiche. “Nella cura verso le auto d’epoca si esprime dunque la cultura come eredità storica, condivisione, rapporti sociali, imprese, amicizia e non per ultimo un modo nuovo per progettare il futuro legato al nostro territorio e alle sue potenzialità”, fanno sapere gli instancabili organizzatori.