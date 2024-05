Auto, moto e barche storiche: è il "Concorso di eleganza Vittoriale"

“Anche nel mondo dei motori c'è una nota di bellezza, un'eleganza: un mix d'ingegno tecnico, velocità e design. Non a caso le sfilate di auto storiche sono da oltre un secolo una tradizione di grande attrattività in Lombardia e in Italia. Ma quello che abbiamo visto al Vittoriale, con il nuovo concorso motoristico, è stata un'esperienza unica: Cielo-Terra-Acqua, in riferimento agli spazi fisici conquistati dall'intelligenza umana. Rivivendo al contempo la storia attraverso automobili, moto e barche d'epoca, il tutto in una location d'eccezione, il Vittoriale di Gardone Riviera, uno dei musei a cielo aperto più visitati d'Italia”.

Il Concorso di eleganza

Buona la prima, è proprio il caso di dirlo: le parole dell'assessora regionale al Turismo Barbara Mazzali ben inquadrano il successo della manifestazione andata in scena nell'ultimo weekend di aprile nella fu casa del Vate. Era il “Concorso di eleganza Vittoriale”, organizzato dall'associazione Jurassic Car Club Tatius Nubladus, con il patrocinio dell'assessorato al Turismo di Regione Lombardia, dei Comuni di Gardone Riviera e Castel d'Ario, Aci e Aci Storico, in partnership con l'Associazione internazionale Motorismo guidata da Marco Pagliarini, di The Secret Gate, Sara Assicurazioni e Unidea Assicurazioni.

La competizione è durata due giorni (il 27 e il 28 aprile) con un fitto programma di appuntamenti. All'evento hanno partecipato circa 30 autovetture, 15 moto storiche, 10 imbarcazioni provenienti da tutta Europa: erano attesi anche una decina di velivoli, tra idrovolanti e aeroplani, ma per motivi tecnici (e di meteo) è stato tutto rimandato. “Il Vittoriale – le parole di Giorgio Ungaretti, presidente del Jurassic Car Club – è di fatto il primo polo del motorismo storico in Italia: espone la nave di d'Annunzio, le automobili, il biplano con il quale il poeta compì il famoso volo su Vienna”.

L'incontro con Nuvolari

Il Concorso di eleganza Vittoriale ha voluto inoltre celebrare le “affinità” che accomunati due personaggi come Gabriele d'Annunzio e Tazio Nuvolari. I due s'incontrarono il 28 aprile del 1932: un incontro passato inevitabilmente alla storia, in quanto proprio in quell'occasione l'istrionico poeta fece dono a Nuvolari di una spilla d'oro a forma di tartaruga, che riportava sul dorso le sue iniziali. “All'uomo più veloce, l'animale più lento”, fu la dedica in ossimoro di d'Annunzio. Il guscio dell'animale, tutt'ora esposto nella sala da pranzo del Vittoriale, è stato riprodotto in scala ridotta e fuso in bronzo: è diventato così l'ambito trofeo che si sono aggiudicati i “motori” vincitrici delle diverse classi. Mutuando il criterio della Coppa Davis, consegnato anche un “trofeo specialissimo” che resterà esposto al Vittoriale e nel quale, di anno in anno, sarà menzionato il vincitore assoluto del concorso. Avanti così.