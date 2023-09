Rombano i motori: è il gran giorno del Concorso di eleganza Meano

La sontuosa Bugatti EB110, la "diabolika" Jaguar E-Type, la frizzante Fiat Dino Spider, la mitica Fiat 1100: e poi, andando indietro nel tempo, una BSA Scout del 1935, una Rolls Royce Twenty degli anni '20, addirittura una Itala 16 del 1909, la vettura più anziana iscritta. Sono solo alcune delle (circa) 60 meraviglie che parteciperanno domenica 24 settembre alla sesta edizione del Concorso di eleganza per auto d'epoca Meano, evento organizzato dal Rotary Club Brescia-Meano delle Terre Bassa e inserito nel calendario Ruote nella Storia 2023 di Aci Storico, main sponsor Errecom e preziose collaborazioni con Museo Mille Miglie e Museo Nicolis di Verona.

Tra livree fiammanti e atmosfere d'altri tempi, le auto attraverseranno le Terre Basse con un percorso on the road alla scoperta di castelli, antiche dimore e altri angoli di bellezza del territorio.

Il programma

Il programma nei dettagli: accreditamento, esposizione e valutazione a partire dalle 9 al castello di Meano, dove la giuria composta dai periti dell'associazione Eve (Federperiti) sottoporrà ogni vettura ad un attento screening. Da mezzogiorno in poi il carosello delle auto sfilerà fino al Museo Mille Miglia di Brescia, poi l'ultimo spostamento alla Villa Feltrinelli di Gerolanuova, che a partire dalle 16.30 ospiterà le premiazioni e l'estrazione della lotteria abbinata al concorso: in palio, come primo premio, una Fiat 500 XL storica. La manifestazione, ricordiamo, è dedicata alla memoria di Vincenzo Tenchini: “Senza di tui tutto questo non sarebbe stato possibile”, fanno sapere gli organizzatori.