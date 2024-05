Wanda Fisher al Sestino Beach

Musica e sensualità: Wanda Fisher sarà la special guest protagonista del dinner show in programma sabato 4 maggio (dalle 21 alle 3, info e prenotazioni al 329 2472452) al Sestino Beach di Desenzano del Garda, il noto locale di Puccio Gallo, Yudi Bueno e Jerry Calà considerato l'unico e vero “Salotto del lago”. Prosegue così il tour promozionale nel Nord Italia della cantante italo-americana, che 4 anni dopo la sua hit “Favolosa” conquisterà il palco del Sestino con il suo nuovo (e autobiografico) brano, “La star”. Ad accompagnarla sul palco i due gogo-boys del gruppo Malemodels Original, David Santana Calazans e Filippo Volpi.

La serata sarà presentata da Barbara Martini, accompagnata da altri volti conosciuti nel mondo della moda e dello spettacolo: Marisol Mentor del brand Maryster Moda Mare, l'attrice e modella Cindy Litz, l'attore Liberato Candiello, già controfigura di Leonardo Di Caprio nel pluricelebrato film “The Wolf of Wall Street”, diretto da Martin Scorsese. Come da tradizione, a seguire musica e dj set con Ale Zaupa e Sandro Lavezzo Dj.

Chi è Wanda Fisher

Wanda Fisher è artista, cantante, musicista e personaggio dello star-system e del piccolo schermo. Ha iniziato a cantare da giovanissima, a 13 anni, scalando rapidamente il mondo della musica, come corista prima e solista e poi. Negli anni '90 ha conquistato le classifiche internazionali con il suo primo disco, “Meteor Man – Wuthering Heights”, seguito dai singoli e dai successi “Chariot – Call Me”, “Ride” e “I wanna feel the music”. Come solista o corista ha collaborato, tra i tanti, anche con Adriano Celentano, Raffaella Carrà, Iva Zanicchi, Vasco Rossi, Patty Pravo, Miguel Bosè, Ivano Fossati, Riccardo Cocciante, Mina, Lucio Battisti (con cui ha inciso “Il mio canto libero”), Vasco Rossi, perfino Fabrizio De Andrè. È conosciuta inoltre come sosia di Ivana Spagna.