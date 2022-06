Voodoo Park Festival 2022

Sabato 2 e domenica 3 luglio 2022 al parco Novivelli di Verolanuova torna VOODOO PARK FESTIVAL . Dopo l’edizione condizionata dal Covid 19 del 2021 ritorna VOODOO PARK FESTIVAL evento musicale di grande spessore musicale, giunto alla seconda edizione. VOODOO PARK FESTIVAL si svolgerà nel meraviglioso al Parco Nocivelli di Verolanuova: saranno due giorni dedicati alla musica afroamericana che da New Orleans si estende al profondo sud degli States che tanta gloria ha dato alla storia e alla evoluzione del blues.

Per due lunghe notti il Parco Nocivelli prenderà i colori e sapori di New Orleans e della Louisiana, terra ricca di tradizioni e contaminazioni musicali che la rendono unica nel panorama internazionale e che attraverso questo evento intende ricreare uno una sorta di oasi musicale nella meravigliosa cornice del Parco di Verolanuova. Grande musica, artisti nazionale e internazionali ci porteranno nella magica atmosfera della musica roots americana e nello specifico del profondo sud Un evento che continua il cammino iniziato lo scorso anno con l’intenzione di diventare appuntamento fisso nel panorama musicale bresciano. Voodoo Park Festival ritorna grazie alla caparbietà di ALPARCO con la direzione artistica di Slang Music.

Il programma

Sabato 2 luglio: Ore 19.30 Aperitivo musicale con Mama Goose - Ore 21.00 Francesco Piu Band

Una miscela esplosiva di blues, funky, rock e soul in chiave elettroacustica. Questa la formula del sound di Francesco Piu, cantante e chitarrista sardo nato nel 1981. Accompagna la propria voce con strumenti quali chitarra acustica, dobro, weissenborn, banjo, lap steel e armonica. Negli ultimi anni si è ritagliato uno spazio di rilievo nel panorama del blues italiano ed internazionale. Formazione Francesco Piu- voce e chitarre Gavino Riva - Basso Paolo Soccu - Batteria.

Domenica 3 luglio Ore 18.30 Concertini diffusi nel parco in acustico Bancarelle a tema e merchandising e gadget dalla Louisiana - Ore 21.00 Andy J. Forest Band + Special Guest

Poliedrico artista, armonicista, cantante, chitarrista, ma anche attore, testi- monial pubblicitario, scrittore e anche pittore, Andy J Forest è sulle scene musicali dal 1977. Classe 1955, Andy non è solo un virtuoso dell’armonica; l a stoffa del bluesman autentico emerge infatti nei dischi a suo nome, disseminati nell’arco di un ventennio: da The list nel 1980 a Real Stories nel 2007. Blues Band di punta nel panorama italiano ed europeo per tutti gli anni ’90 e per tutto il primo decennio di questo nuovo secolo, quando Andy J. Forest si avvaleva di valenti musicisti come il saxofonista James Thompson, poi nella band di Zucchero, il tastierista Pippo Guarnera, il batterista Vince Vallicelli, ma anche attore di successo in diversi film italiani, sempre con la sua armonica, il suo inseparabile washboard, e le sue performances vocali sempre più irriverenti ed eclettiche. Poi il ritorno definitivo negli USA, in quella New Orleans. Formazione : Andy J Forest - voce, armonica, chitarra, whasboard Heggy Vezzano - chitarra Andrea Caggiari - basso Pablo Leoni - batteria

Voodoo Menù: per l’occasione, i cuochi del locale hanno messo a menù una proposta CREOLA, ispirata alla cucina tipica della Louisiana. Ingresso gratuito.

Prenotazione tavoli 0306157117 oppure info@baralparco.it

Direzione artistica : Slang Music