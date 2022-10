Virtuosissimo! Raffaele Pe e La Lira di Orfeo

La stagione concertistica del Teatro Grande si apre con un grande ospite che presterà la sua inconfondibile voce all’interno di una serata sospesa tra passato e presente.

Il controtenore Raffaele Pe e l’ensemble barocco La Lira di Orfeo si esibiranno lunedì 17 ottobre alle ore 20.00 in Virtuosissimo!, straordinario omaggio ad alcune delle musiche più impervie scritte da Vivaldi, Händel, Broschi e Vinci per i grandi interpreti del periodo barocco.



La serata celebra l’inizio di un percorso triennale con la Fondazione del Teatro Grande per la realizzazione di attività concertistiche finalizzate a incrementare la promozione e la diffusione della musica barocca e si caratterizza come un virtuosistico tributo a cinque delle più grandi star vocali del Settecento italiano: Farinelli, Carestini, Nicolini, Senesino e Farfallino.

Nel Settecento, infatti, la maggior parte delle opere date alle stampe venivano ricordate non tanto per i loro compositori ma più per le illustri voci che per prime le intonarono. Farinelli, Carestini, Nicolini, Senesino, Farfallino, sono i leggendari soprannomi di cinque tra i più celebri cantanti del Settecento. Italiani, formati tra Firenze e Napoli, noti per il loro ineguagliabile virtuosismo, per loro furono composte arie tra le più belle mai scritte. Questo programma vuole far rivivere questa straordinaria eredità. Il concerto si inserisce tra gli appuntamenti della Società dei Concerti del Teatro Grande di Brescia.

I biglietti per lo spettacolo sono acquistabili alla Biglietteria del Teatro Grande e online sui siti teatrogrande.it e vivaticket.com. È previsto un biglietto studenti scontato al 50% rispetto al prezzo intero. Ricordiamo che la Fondazione del Teatro Grande fa parte dei soggetti aderenti ad App18 e Carta Docente.



Si ricordano gli orari di apertura della Biglietteria del Teatro Grande: dal martedì al venerdì dalle 13.30 alle 19.00, il sabato dalle 10.00 alle 13.00 e dale 15.30 alle 19.00.

BIGLIETTI INTERO-RIDOTTO*

Platea e Palchi I-II -III ordine € 30,00 € 25,00

I Galleria e Palchi IV ordine € 25,00 € 20,00

II Galleria € 20,00 € 16,00