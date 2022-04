Brescia: Van der Graaf Generator al Gran Teatro Morato

Sono tra le pietre miliari della musica progressive, con oltre cinquant’anni di carriera alle spalle: dopo nove anni di assenza dalla penisola, i Van der Graaf Generator tornano in Italia e faranno tappa a Brescia al Gran Teatro Morato il prossimo venerdì 6 maggio 2022. I biglietti sono disponibili sui circuiti Tickemaster, Ticketone e Fastickets. Un appuntamento imperdibile per i fan della formazione attualmente composta da Peter Hammill, Guy Evans e Hugh Banton . I Van der Graaf Generator hanno pubblicato nel 2021 il box da collezione “The Charisma Years 1970-1978”, un monumentale progetto con gli 8 album pubblicati sotto l’egida della storica etichetta inglese rimasterizzati con l’aggiunta materiale inedito, live e book fotografico.



La band nasce nel 1967 a Manchester e comincia a farsi nel vivacissimo panorama musicale inglese con una loro particolare visione musicale fatta di elementi di musica jazz, elettronica, classica, blues e soul. I Van der Graaf Generator sono un quartetto rock che utilizza strumenti come organo, flauto, sassofono e piano al posto delle chitarre, modificandone i suoni con raffinatissimi effetti di sovraincisione assolutamente all’avanguardia per l’epoca. Album come H to He, Who Am the Only One (Charisma Records, 1970), Pawn Hearts (Charisma Records, 1971) e Still Life (Charisma Records, 1976) catturano al meglio l’essenza di una band che tuttavia è nella dimensione live che si esprime al meglio.

Tra il 1969 e il 1978 i Van Der Graaf Generator trascorrono interi anni in tour particolarmente impegnativi e proprio in Italia trovano un pubblico adorante e vastissimo. Un’esperienza incredibile che in alcuni anni porta i vari membri del gruppo a cercare respiro in esperienze soliste (alle quali peraltro collaborano spesso anche gli altri VdGG). Peter Hammill è certamente quello che negli anni ha ottenuto maggiore visibilità con una produzione musicale sempre originale e molto varia che gli ha fatto ottenere nell’ottobre 2004 anche un Premio Tenco alla carriera. Il presente parla di un Peter Hammill sempre in piena attività sia come solista sia con la band: i Van der Graaf Generator non hanno infatti smesso di esibirsi e si preparano a conquistare ancora una volta il cuore dei fan italiani.