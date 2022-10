Tullio De Piscopo in concerto a Sirmione

Un concerto dedicato ai suoi clienti ed amici più affezionati con un grande del jazz, Tullio De Piscopo. E’ l’omaggio che la famiglia Veclani offrirà la sera di giovedì 20 ottobre (ore 21) in occasione della chiusura invernale del “Barracuda”, il noto locale sul lungolago di Sirmione in cui il jazz ha registrato numerosi concerti. Infatti, grazie alla passione dei gestori, anno dopo anno con la collaborazione di Fabio Calabrò Koryu, nella cittadina termale sono sbarcati i nomi più noti del panorama jazzistico italiano ed estero.

Tullio De Piscopo

Non poteva mancare, quindi, un concerto con protagonista il grande batterista, percussionista e cantautore napoletano Tullio De Piscopo, accompagnato dalla sua band, reduce da numerosi concerti tenutisi di recente in molte sale italiane. De Piscopo comincia a suonare ad appena 13 anni nei locali della Campania, quindi, a 23 anni a Torino, città nella quale si è trasferito, diviene batterista in un noto locale jazz alla moda.

Prende il via così la fantastica carriera del batterista napoletano con i più celebri e rinomati gruppi musicali e musicisti italiani e stranieri: solo per citare i più noti, John Lewis, Quincy Jones, Giorgio Azzolini, quindi Franco Cerri, Fabrizio De André, Enzo Jannacci, Astor Piazzolla, Franco Battiato e Pino Daniele. De Piscopo ha anche partecipato alle edizioni del Festival di Sanremo del 1988 e 1989 con brani di successo.

Concerto e maxi-schermo

C’è attesa ovviamente per la performance di Sirmione. E non solo da parte degli amanti del jazz: perché De Piscopo alla batteria riesce ancora a sorprendere. Un omaggio, si diceva, di Andrea Veclani e della sua famiglia che hanno anche deciso di allestire uno schermo nei paraggi del locale estendendo così la platea di aficionados del musicista napoletano. "La serata a tutta musica di giovedì 20 ottobre - sottolinea Andrea Veclani - sancirà la chiusura invernale del locale, ma anche un arrivederci alla prossima stagione turistica".

Informazione di servizio: il Barracuda aprirà non prima delle ore 19,30 esclusivamente per il concerto (non sarà possibile consumare alimenti e bevande). "Una serata di musica e divertimento: tutta la carica della sua voce, il ritmo della sua batteria e i tanti successi della sua lunga carriera", fa sapere il Comune di Sirmione. Per saperne di più contattare il 340 5208987.