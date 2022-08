Musica, spiedo e aperitivi a volontà: è la festa che accende l'estate

Volata finale, la festa che accende la coda dell'estate gardesana: sabato 27 agosto il Trilogy Bar di Raffa di Puegnago (in Via Nazionale) presenta una serata di buona musica e buona gastronomia, al via dalle 18 in poi nel piazzale di fronte al locale, affacciato direttamente sulla Provinciale.

Ad inaugurare l'evento sarà Dj Alex, a seguire (dalle 21) il concerto live della Oscar's Melody Band. Per tutta sera aperitivi a volontà, cocktail e stand gastronomico con spiedo (su prenotazione), pane e salamina e patatine fritte. Per informazioni telefonare ai numeri 347 4812472 - 329 1584417 - 329 6491078 oppure un clic sulla pagina Facebook.