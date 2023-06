Tremosine: yoga nella natura

Un’ora di pratica yoga per rigenerarsi grazie al contatto con la natura, il sole, il bosco. Rossana vi guiderà alla conoscenza dei principi yoga: respirazione e posizioni. La lezione si svolgerà su prato. Età minima: 16 anni. Consigliato abbigliamento comodo adeguato all’esperienza. Si raccomanda di portare un telo spugna.

La quota prevista per la partecipazione all’evento è pari ad € 5,00 Adulto (da 16 anni compiuti). Con Tremosine Welcome Card l’esperienza è gratuita. Iscrizioni entro le ore 13.00 del giorno precedente l’esperienza. I posti sono limitati: minimo 5 partecipanti – massimo 15 partecipanti. Per i residenti la lezione è gratuita ma le iscrizioni vengono raccolte solo dagli uffici.

In caso di previsioni meteo avverse si procederà all’annullamento della data. Pro Loco Tremosine si occuperà di avvisare e rimborsare gli iscritti entro le ore 19.00 del giorno precedente l’esperienza.