Torbole Casaglia: Torboles music festival 2024

Terza edizione del festival più caldo dell'estate. Cinque giorni per la musica e il sociale sotto le stelle nella cornice del parco delle collinette di Torbole Casaglia (BS). Sul palco si alterneranno dalle 20.00 band e cantanti di tutti i generi. Divertirsi non è il solo scopo di questo evento. Al netto delle spese, tutto il ricavato verrà devoluto per supportare diverse realtà operanti sul territorio italiano ed internazionale da sempre impegnate per dare energia a progetti di valore sociale ed umanitario.



Il Programma:



Main stange dalle ore 22

Mercoledì 26 Giugno - Open D (acountic International Show)

Giovedì 27 Giugno - Charlie & The Cats (Original Sound Machine)

Venerdì 28 Giugno - Divina Show (Party Band 80, 90, 2000)

Sabato 29 Giugno - Altergo (Italian Cover)

Domenica 30 Giugno - Remember Tivoli (Afro Funky night) DJ Danilone - TBC - Martin

Official partner Radio Azzurra. Per info e prenotazioni 0305056228. Cucina aperta dalle ore 19