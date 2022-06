Torbole Casaglia: Torboles rock festival

"Torboles Rock Festival" Una tre giorni di good vibes per celebrare il grande Rock e lo storico sound del Funky sotto le stelle. Il miglior food & drink condito da un pizzico di ignoranza saranno gli ingredienti che renderanno indimenticabile il Torboles Rock Festival.



Divertirsi non è il solo scopo di questo evento. Al netto delle spese, tutto il ricavato verrà devoluto per supportare diverse realtà operanti sul territorio italiano ed internazionale da sempre impegnate per dare energia a progetti di valore sociale ed umanitario di L'Aquilone; B.A.C.A.; A Muso Duro; da sempre impegnate per dare energia a progetti di valore.



DJ Daniele Baldelli: Disc jockey e musicista italiano di fama internazionale. Ricordato per essere stato uno dei primi DJ in Italia e fondatore del celebre locale alternativo Cosmic, Baldelli è stato inventore dello stile afro/cosmic.