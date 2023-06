Torbole Casaglia: rock festival

Dieci giorni per celebrare il grande rock e lo storico sound del funky sotto le stelle. Su 2 palchi si alterneranno dalle 20 band e cantanti di tutti i generi.



Divertirsi non è il solo scopo di questo evento. Al netto delle spese, tutto il ricavato verrà devoluto per supportare diverse realtà operanti sul territorio italiano ed internazionale da sempre impegnate per dare energia a progetti di valore sociale ed umanitario:

-L'Aquilone

- B.A.C.A.

- A Muso Duro

- Canile Rifugio di Brescia

- Il Vomere

Programma

Venerdì 23 Giugno

Barber shop - Funky Band Machine



Sabato 24 Giugno

Azoto Liquido - Vasco Tribute Band (opening act Davide Valeri)



Domenica 25 Giugno

Opem D - Acoustic Session



Lunedì 26 Giugno

Three Pints - Unplugged



Martedì 27 Giugno

Old 'n Boys - Funk & Soul band



Mercoledì 28 Giugno

Verdecane



Giovedì 29 Giugno

Branco Barracuda (opening act Keyla)



Venerdì 30 Giugno

Living Theory - Linking Park International tribute band



Sabato 1 Luglio

Divina Show - live dance 80/90/2000



Domenica 2 Luglio

Houdini bAND - Rock & Soul Band



Second Stage (Palco 2) dalle ore 20.00

Bluesbox Open Stage - 20 gruppi si alterneranno per proporre inediti e pezzi nazionali e internazionali



Per info e prenotazioni 0305056228



Cucina aperta dalle ore 18.00