Torbole Casaglia: open-d acoustic guitar duo

Il progetto Open-D propone brani di successo internazionale in maniera molto originale, singolare, peculiare. Grazie a degli arrangiamenti ad hoc che si avvalgono di sonorità particolari dovute all'utilizzo di una chitarra accordata in RE aperto (da qui il nome OPEN D), suonata da Stefano "Stex" Silvestri, e cantati dalla ruvida ma incantevole voce di Mariano Pellino (voce, chitarra2 e armoniche). Tutto in un clima sempre allegro e leggero! Open-D style!