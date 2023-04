Titti Castrini in concerto al Paiolo Magico di Soiano

Spiedo in musica con la Titti Castrini Band al Paiolo Magico di Piazza Don Vantini a Soiano: appuntamento sabato 22 aprile a partire dalle 18.30. La serata musicale sarà accompagnata dal mitico spiedo bresciano (15 euro): l'evento è organizzato in collaborazione con la Macelleria Treccani e la Pro Loco di Soiano. Ultimi posti disponibili: per info e prenotazioni 331 7692812 (anche Whatsapp) oppure 0365 674388.