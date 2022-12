Terje Nordgarden in concerto a Pozzolengo

Il tour invernale di Terje Nordgarden fa tappa sul lago di Garda: appuntamento sabato 3 dicembre, live dalle ore 21 al Terzo Tempo di Via Passeggiata a Pozzolengo, ingresso libero. Il tour "All we need", inaugurato a novembre a Oslo, proseguirà il 4 dicembre a Montichiari prima dell'atteso ritorno in patria, prima a Oslo e poi a Brevik.

Lo stile di Terje Nordgarden

Nordgarden è un artista norvegese - ma che per tanti anni ha vissuto in Italia - che proviene dal songwriting classico della vecchia scuola americana. Con radici ben piantate nel folk, nel blues, nel gospel e nel rock, la ricerca di Nordgarden è orientata verso belle canzoni melodicamente ispirate, che abbiano una storia da raccontare.

Ma senza tralasciare la loro esecuzione, che dev'essere piena di coraggio e passione bruciante, nel solco della tradizione di figure imprescindibili come Bob Dylan, Bruce Springsteen e Neil Young, fino ad autori più recenti come Elliot Smith, Ryan Adams e Rufus Wainwright.