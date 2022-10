Superdownhome: Blues Pyromaniacs Release Party alla Latteria Molloy

Venerdì 28 ottobre 2022

dalle ore 21.00

presso

Latteria Molloy Brescia

Via Marziale Ducos 2/b

Superdownhome

"BLUES PYROMANIACS" Release Party

presentazione nuovo album

aprono la serata

Joey Gaibina - Simone Bertanza One Man Band

I Superdownhome arrivano con il loro quarto disco (a cui aggiungere due compilations, la prima per Warner Italia e la seconda per Dixiefrog Records). Il power duo composto da Henry Sauda e Beppe Facchetti, ormai noto ben oltre ai confini italiani per le svariate collaborazioni eccellenti con i grandi nomi del panorama blues internazionale (Popa Chubby, Charlie Musselwhite, Nine Below Zero, Andy J. Forrest . Anders Osborne ecc.) torna ad esibirsi in città per presentare in anteprima live la sua ultima fatica discografica, "????? ???????????". Il duo italiano si è recato a New Orleans a cercare la preziosa collaborazione di Anders Osborne, al quale si deve la produzione di questo incandescente "Blues Pyromniacs". Il risultato finale è semplicemente magnifico e presenta tutti gli ingredienti speciali dei Superdownhome, a cominciare da un suono che appartiene solo a loro. Da notare la presenza di alcuni ospiti di prestigio come Mike Zito o la star nigeriana Bombino che aggiungono splendore all'insieme.

Il disco esce in due formati diversi: sul vinile ci sono le registrazioni americane nude e crude, così come sono state fatte a New Orleans mentre nel formato CD e digitale tutte le canzoni hanno subito un grosso lavoro di make up, diverso è il mixaggio e la masterizzazione è di Brian Lucey (The Black Keys, Arctic Monkeys, Royal Blood). In più sono state aggiunte quattro tracce extra e ci sono i suddetti due ospiti su tre delle tracce.

INGRESSO 10 € +d.d.p.



BIGLIETTI QUI > https://link.dice.fm/G13e896115c6



Apertura h. 20.00 / Inizio spettacolo 20:45



Dalle h. 20. al Piano 1 è attivo il servizio ristorazione ( 347 9367391 / distilleriamolloy@gmail.com)