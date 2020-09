Brescia: Suonami! Piazza che vai, pianoforte che trovi

È iniziata sabato 5 settembre dal centro commerciale Freccia Rossa (viale Italia, 31) la settima edizione di Suonami! in città. Giovedì, 10 settembre, alle ore 18.00 la prima delle quattro serate al MO.CA (via Moretto, 78) dedicate a Beethoven e sabato pomeriggio Dance Dance Dance al Freccia Rossa.



PROGRAMMA MO.CA

Giovedì 10 settembre – ore 18.00 BEETHOVEN E ARTURO BENEDETTI MICHELANGELI Incontro con Roberto Prosseda Uno dei maggiori pianisti italiani di oggi racconta due figure leggendarie che hanno segnato per sempre la storia della musica e del pianoforte.

Venerdì 11 settembre – ore 18.00 BEETHOVEN ALLA LETTERA Giuseppina Turra, attrice Mascoulisse Quartet Spettacolo in prima assoluta, realizzato in co-produzione con residenza Idra e il sostegno di Fondazione Cariplo, che mette in scena in forma teatrale le lettere e gli scritti di Beethoven, tra cui le celebri lettere all’Immortale Amata e il Testamento di Heiligenstadt.

Sabato 12 settembre – ore 21.00 LUDWIG, LUDWIG. INTERVISTA IMPOSSIBILE A LUDWING VAN BEETHOVEN Luciano Bertoli, attore Giovanni Colombo, pianoforte Nel testo di Fabio Larovere e Luca Capoferri, Beethoven si racconta in duplice veste, come uomo e come eroe, nella sua titanica lotta contro il destino, utopia che come sordo che si esprime con la musica, egli incarna più di ogni altro artista. Attraverso Beethoven, sarà possibile approfondire la cruciale fase storica della Rivoluzione francese e dell’avventura napoleonica, nonché l’emancipazione dell’artista dal mecenatismo in direzione di una più compiuta autonomia di espressione e pensiero.

Domenica 13 settembre – ore 18.00 BEETHOVEN JAM SESSION Giovanni Colombo, pianoforte Marco Rottoli, contrabbasso Luca Bongiovanni, batteria Il Titano incontra le note blu, in un’originale performance tra classica e swing.



SUONAMI E FRECCIA ROSSA “Suonami!” rinnova l’ormai tradizionale collaborazione con il Centro Commerciale Freccia Rossa. Dopo aver visto l'esibizione di Giovanni Colombo, sabato 12 settembre torna Felice Cosmo e domenica 13 sarà il turno di Pierfrancesco Pasini.



Previsto inoltre il secondo evento collaterale, nella giornata di sabato 12, dalle 15.00 alle 18.00: DANCE, DANCE, DANCE. Musica e danza si incontrano in un’originale performance. Grazie ai ballerini del gruppo Studio76 e al pianoforte di “Suonami!” gli spazi del Centro diventano per un giorno un palcoscenico, con una coreografia speciale pensata appositamente per stupire e coinvolgere i visitatori.



Suonami! è parte della rassegna IMMERSI NELL’ARTE, un'iniziativa che sta coinvolgendo la città combinando riflessione, arte e cultura attraverso percorsi immersivi che permettono al pubblico di vivere esperienze artistiche, formative e musicali, uniche. Un progetto promosso da Fabbrica Sociale del Teatro, Cieli Vibranti e Residenza IDRA grazie al sostegno di Fondazione Cariplo.

