Gardone Riviera: Stewart Copeland in concerto al Vittoriale

Tra gli artisti più eclettici della musica moderna, batterista e fondatore degli storici The Police, Stewart Copeland sarà per la prima volta sul palco dell'Anfiteatro del Vittoriale lunedì 24 luglio 2023, per un un concerto evento in cui sarà accompagnato da un'orchestra sinfonica.

Figura unica nella musica mondiale, Copeland annuncia il suo ritorno in Italia con 'Police Deranged For Orchestra', il nuovo spettacolo dal vivo in cui Copeland, accompagnato da un'orchestra sinfonica al completo, da tre cantanti e un chitarrista, ripercorrerà i successi dei Police, da 'Roxanne' a 'Message In A Bottle', fino a 'Don't Stand Too Close To Me', oltre a momenti salienti della incredibile carriera di Copeland, coronata da 40 anni di riconoscimenti.

Come fondatore di The Police – una band con oltre 60 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, 6 Grammy Awards e l'ingresso nella Rock and Roll Hall of Fame – Stewart Copeland ha contribuito in modo determinante alla storia della musica rock dagli anni '80 ai giorni nostri. Ma Copeland è anche una figura unica nella musica mondiale: è infatti un esperto e prolifico compositore di opera, balletto e musica orchestrale, oltre ad aver composto colonne sonore per film, TV e videogiochi. Recente è il progetto di Copeland dal titolo 'Lights Up The Orchestra' in cui l'artista ha ripercorso, accompagnato da un'orchestra, i momenti salienti della sua carriera come acclamato compositore cinematografico (da 'Rumble Fish' di Francis Ford Coppola a 'Wall Street' di Oliver Stone, tra i tanti).

Il progetto 'ThePolice Deranged For Orchestra', che vedrà Copeland esibirsi nella bellissima cornice vista lago dell'Anfiteatro del Vittoriale il 24 luglio per Tener-a-mente Festival, si concentra sull'epica ascesa della carriera musicale di Stewart che ha attraversato oltre quattro decenni, per una serata orchestrale ad alta energia.