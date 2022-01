Brescia: Som da alma, concerto onlie di William Koppen De Oliveira

"Concerto Online Acustico solo" Pianoforte e Chitarra Classica- Il polistrumentista e compositore brasiliano William Koppen De Oliveira, dopo una lunga pausa concertistica, in cui si è dedicato alla scrittura e alla pubblicazione del suo libro (Best-Seller) "Chitarra Manuale Completo", riappare sulla scena musicale con il progetto concerto in live streaming: "Som da Alma"

Protagonisti del concerto saranno i suoi brani, nei quali si percepiscono le influenze più svariate: dalla musica di Bach, Bill Evans, Luiz Gonzaga e Jobim, spaziando tra ritmi e stili diversi come il choro, la samba, ballad, la bossanova.



L'artista eseguirà anche opere dei compositori che più hanno influenzato la sua formazione, come Pixinguinha, Ernesto Nazareth, Garoto, Dilemando Reis, e Joao Pernanbuco. Il concerto non è aperto e non sarà dipsonibile sulle piattaforme o su qualsiasi social media gratuitamente .



Acquista il biglietto per avere la possibilità di seguire il concerto in diretta oppure di ascoltarlo in differita ogni volta che lo desideri. Biglietti: donazione volontaria. Facendo la tua donazione aiuterai gli artisti a continuare il loro lavoro che ha lo scopo di emozionare e rendere il mondo un posto più bello.