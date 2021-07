Sabato 31 Luglio 2021

SOIANO BLUES FESTIVAL 2021

Ore 21.00



Nonostante la pandemia covi-19 e l’annullamento dell’edizione dello scorso anno ritorna Soiano Blues che giunge alla 15^ edizione. Il festival si rimette in cammino e segna la sua presenza nel panorama musicale bresciano con questa edizione ridotta ad una sola giornata strutturata con due band per fare vivere a tutti gli appassionati una lunga notte di musica blues nella meravigliosa cornice del Castello di Soiano del Lago. Il festival è organizzato dalla Pro Loco di Soiano del Lago e Slang Music.



Programma :



CEK FRANCESCHETTI & THE STOMPERS

Ricomincia da questo nuovo album "Sarneghera Stomp" riferita alla tempesta che si scatena sul lago d’Iseo dal quale proviene Cek Franceschetti. Il nuovo album si ispira alla”Sarneghera” la potente tempesta che quando arriva travolge e sconvolge tutto ciò che incontra, evento meteo che Cek fa suo per auspicio per spazzare il brutto periodo vissuto durante la pandemia.

Cek Franceschetti:voce,chitarra resofonica,stompbox

Alessandra "Cekka Lou"Cecala:contrabbasso,voce

Giorgio Peggiani: armonica,voce

Annalisa Giudici Favero:washboard,percussioni,voce



NICK BECATTINI BAND

Chitarrista e cantante blues nativo di Pistoia, nel 1980 ha la folgorazione, vede la luce al primo Pistoia Blues Festival assistendo tra l’altro all’esibizione dei grandi B.B. King e Muddy Waters; da allora il blues diventerà il suo credo e il Festival diventerà la sua casa. Dal 1986 al 1990 fa parte del gruppo Model T. Boogie del bravo Giancarlo Crea con cui si fa le ossa e partecipa a festival blues oltreoceano; dal 1990 al 1993 vive a Chicago e suona con i migliori interpreti del blues: Son Seals, Sugar Blue, Lucky Peterson e Melvin Taylor per citare solo i primi che mi vengono in mente aiutandolo a crescere sotto tutti i sensi. Il Chicago Blues è il suo credo, ma le varie desinenze blues quali rock, funky e soul sono note care al nostro Nick che passa tranquillamente da un brano rock blues a un brano soul con naturalezza e semplicità.

Nick Becattini - Vocals and Guitar

Keki Andrei - Hammond Piano

Anacleto Orland - Bass

Enrico Cecconi - Drums, Percussion

Infoline:

Pro loco Soiano + 39 3337733577

Slang Music +39 030 2531536 - 335 6715992 - info@slangmusic.com

Una lunga notte con due blues band!!!

inzio concerti ore 21:00

biglietti 13,00 euro +D.P.

alla cassa 15,00 euro

Prevendita su: https://www.botteghinoweb.com

causa limitazioni posti è consigliabile la prenotazione dei posti anticipata attraverso i contatti e indirizzo email: info@slangmusic.com

