Sirmione: Dreamin' Sirmione

Al Parco San Vito di Sirmione, dal 19 al 21 luglio, torna il Summer Party Dreamin' Sirmione: tra giorni di musica, buon cibo e divertimento, tra food truck per tutti i gusti e giovani artisti. La varietà di pietanze da sperimentare è assicurata grazie a Cucine a Motore, che con il suo World Food Truck Festival accompagnerà la manifestazione per tutte e tre le serate, con apertura delle cucine dalle 18. Sul palco, invece, saliranno band di successo come il gruppo di ottoni Rusty Brass e giovani talenti dell'elettronica come Alfie Gray, per farvi ballare nella splendida cornice del parco.

Il programma delle serate

VENERDI 19: Rusty Brass + Radio Studio Più

SABATO 20: Kriss + Rockify + Solero&Lemonade + Partytrip

DOMENICA 21: Gadù + Novel + Alfie Gray

I Food Truck presenti