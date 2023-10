Borgo San Giacomo: Simone Bosio al Solebistro

Simone Bosio cantante, chitarrista e cantautore, classe 1996, cresce a suon di Foo Fighters e di Linkin Park prima di scoprire e addentrarsi nella musica grunge che lo influenzerà fortemente. Inizia il suo vero percorso artistico intorno al 2015 fondando i Nutshell, giovanissima band grunge tributo agli Alice In Chains, con la quale si esibisce sui palchi più importanti del territorio bresciano.

Verso la fine del 2018 porta a termine la stesura del suo disco di debutto solista Stargazer, che verrà registrato nella primavera 2019 al Poddighe Studio di Brescia, con i fratelli Carlo e Andrea Poddighe, sotto la supervisione di Gabriele Tirelli e Lorenzo Ferrari.

L’anno successivo entra nel roster di Digital Distribution Bundle, sub label dedicata alla musica emergente italiana della storia etichetta discografica italiana TRB rec di Andrea Tognassi e pubblica i primi tre singoli che anticipano l’uscita dell’album ufficiale: Dreams, Light e Here For You.

A fine Maggio 2020, esce finalmente il suo album d’esordio Stargazer. Un disco, interpretato interamente in lingua inglese, dalle sonorità acustiche ed intime, con omaggi più o meno espliciti alle sonorità di artisti come Oasis, Soundgarden o Alice In Chains. Stargazer.

Borgo San Giacomo