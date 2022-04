San Paolo: She and Her

Chi è she? Chi her? Tutte, nessuna e 100.000- Angela Kinczly e Claudia Ferretti: she and her nel songwriting d'oltremare. Le canzoni del più bel songwriting d'oltremare. She è romantica e sognatrice. Her è intensa e poderosa. She è allegra e solare. Her non te le manda a dire.

She and Her, è l’incontro di Angela Kinczly e Claudia Ferretti , due cantautrici bresciane innamorate della musica d’oltreoceano.

She and Her è un live che vive di ogni giorno. Cuore pulsante di Claudia is On The Sofa, Ferretti racconta nella sua musica le storie, i ruggiti e i silenzi raccolti per strada. Elegantemente contaminata da suoni elettrofolk la Kinczly. She and Her è un’isola nel mare in cui l’unica regola è che non ci sono regole.

Le più belle canzoni dei grandi autori d’oltreoceano sono riproposte con gli occhi di She e quelli di Her.

Chitarre e voci per “fare la musica”. Da Neil Young ai Massive Attack, dai Beatles a Gotye.