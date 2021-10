Il baritenore Riccardo Cis al Sestino Beach di Desenzano

Uno spettacolo emozionante che saprà incantare il pubblico. Venerdì 15 ottobre al Sestino Beach di Desenzano del Garda - lo storico locale gestito da Puccio Gallo, Yudi Bueno e Jerry Calà - si esibirà Riccardo Cis, il baritono-tenore noto anche per essere produttore, compositore e cantautore. Nato a Rovereto, fin da piccolo ha avuto una forte passione per la musica. A cinque anni ha iniziato con il pianoforte per poi proseguire con la chitarra e il sassofono. Ha frequentato la Scuola Musicale Civica di Riva del Garda e il corso di solfeggio di Enrico Miaroma. Ben presto però si dedica a tempo pieno al canto. Scoperto dal grande basso di fama mondiale Nicola Ulivieri, viene adottato da Vito Maria Brunetti, specializzato in canto ed opera classica, che tutt’oggi lo segue in qualità di “ Maestro “.

Questa sera in occasione dell’evento al Sestino Beach, dalle 20 alle 3, salirà sul palco per presentare il suo nuovo singolo "La notte più bella“, una produzione pop con risonanze sinfoniche e classiche, che farà da anteprima all’album di 10 canzoni tra inediti e cover che viaggiano sulle note dei più grandi artisti della musica leggera. Per info e prenotazioni è possibile contattare il 329 2472452.

