Domenica 26 giugno, alle 18:30, a Palazzo Rocchetta di Sarnico è in programma il concerto di Simone Libralon (viola), per il Festival Onde Musicali in collaborazione con la Pro Loco di Sarnico. Numero di posti limitato, si raccomanda la prenotazione.