San Paolo: Stereo Italia, tributo alla musica italiana

L'unico e solo vero tributo alla musica italiana fa tappa al Circolino Yuppi Du di San Paolo. Questa volta in una veste acustica, gli Stereoitalia presentano in rassegna i grandi successi italiani dagli anni '50 all'ultima estate, dal rock ai vincitori di Sanremo, dai classici senza tempo agli hit di classifica, il meglio della nostra musica in una sola serata da cantare e ballare tutti insieme!