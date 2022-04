San Paolo: The Slang al circolino Yuppidu

The Slang è un gruppo di amici appassionati di musica prevalentemente della bassa lombarda il”Progetto Rock &Blues” di cover internazionali prevalentemente concentrato sugli anni del rock “70 quello di Jimi Hendrix/Janis Joplin/ Clapton per poi arrivare a Tina Turner/Amy Winehouse per poi sfiorare note degli U2 / Prince e molto altro ancora avvicinandoci accenni di rock anche italiano .