San Paolo: i due quarti - acoustic duo

Uniti nella musica e nella vita, nel dicembre del 2017 (ma suonano già insieme in altre formazioni da luglio 2016) Enrico ed Anna intraprendono la loro avventura in acustico chiamata "I Due Quarti": lui suona la chitarra (e il cajon), lei canta, ma il sostegno è reciproco quando lei imbraccia una seconda chitarra e si cimenta nella tastiera o in piccole percussioni, mentre lui le fa i cori.



Il vasto repertorio e l'apporto di tanti piccoli strumenti che danno colore e personalità ad ogni singolo brano rendono i Due Quarti adatti a molte situazioni, quali aperitivi, ristoranti, locali, matrimoni, feste private, serate a tema (alcuni esempi: tributo ai Beatles, feste estive, occasioni/eventi natalizi, serate con musica italiana e/o internazionale) e molto altro!