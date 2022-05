San Paolo: concerto Arianna Vitale

La cantautrice cremasca Arianna Vitale, in arte AHRI, per la prima volta in concerto al Circolino presenta il suo terzo EP "Nel tempo che rimane"Accompagnata dai suoi musicisti ci trascinerà all'interno di un viaggio musicale che ci farà riflettere, commuovere, divertire.



Il 2 ottobre 2019 il compagno di Arianna Vitale subisce un infortunio invalidante sul lavoro che lo porterà a 5 interventi chirurgici e varie sessioni di riabilitazione nell’arco degli anni 2020/2021 e 2022

In tutto questo percorso Arianna è stata a disposizione e a completo supporto del proprio compagno per il quale ha svolto funzioni di infermiera e fisioterapista, oltre al supporto logistico quotidiano.

.