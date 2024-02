Il Museo dell'Anima del Maestro di Rovato in via Porcellaga 8 presenta la serata di San Valentino. Durante la serata si esibiranno i Tiny Hourglass con musica attuale in chiave acustica. Possibilità aperitivo, apericena di San Valentino da 19,50 euro oppure Cena di San Valentino (su prenotazione) 43 euro.

Per informazioni 3334492703