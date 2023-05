Roncadelle: Wax a Elnòs shopping

Il finalista della 22° edizione di Amici di Maria De Filippi Matteo Lucido, in arte Wax, in occasione del suo primo instore tour sceglie Elnòs Shopping per presentare il suo nuovo EP.



I fan potranno incontrare il cantante mercoledì 31 maggio, dalle 18.00 in occasione del firmacopie organizzato presso lo Spazio Eventi del Meeting Place. Insieme al nuovo inedito Storie, l’EP di Wax include anche i singoli presentati ad Amici, tra cui Anni 70, Turista per Sempre, Ballerine e Guantoni (prodotta da Dardust), Grazie e Laurea ad honorem (live).





