Elnòs: Clara presenta "Primo", il suo album di esordio

Mercoledì 21 febbraio la cantante, vincitrice di Sanremo Giovani 2023, incontrerà i suoi fan per un evento firmacopie presso lo Spazio Eventi del Meeting Place di Roncadelle



Roncadelle, 16 febbraio 2024 – Dieci giorni dopo aver calcato il celebre palco dell’Ariston ed essersi aggiudicata a Sanremo 2024 il prestigioso premio Enzo Jannacci NUOVO IMAIE con il suo brano “Diamanti grezzi”, Clara arriva a ELNÒS Shopping. I fan potranno incontrare la cantante e attrice della nota serie televisiva “Mare Fuori” mercoledì 21 febbraio alle ore 18.00, in occasione dell’evento firmacopie organizzato presso lo Spazio Eventi, al primo piano del Meeting Place.



Tra gli artisti emergenti più apprezzati, e dopo un 2023 che l'ha portata a essere la seconda donna nella storia del Festival della canzone italiana a vincere Sanremo Giovani, Clara presenta “Primo”, il suo album di esordio. ELNÒS Shopping sarà una delle prime tappe del tour dedicato al lancio del nuovo disco che, oltre a “Diamanti grezzi”, contiene anche l’inedito “Ragazzi fuori”, scritto e cantato da Clara per la colonna sonora della quarta stagione di “Mare fuori”.



I fan potranno ritirare il Pass per partecipare all’evento firmacopie all'Infopoint del Meeting Place a partire da venerdì 16 febbraio, presentando il cd e il relativo scontrino che attesti l’acquisto. È possibile acquistare l’album anche presso i punti vendita Mondadori Bookstore e Euronics Dimo, presenti all’interno del Centro.



L’accesso allo Spazio Eventi sarà regolato per numero di pass: i titolari dei primi 100 tesserini potranno, infatti, accedere all’area già dalle ore 17.00. Il QR code presente sul retro del pass consentirà di scaricare, dal portale dedicato, la propria foto con Clara a evento concluso.



Per informazioni visitare il sito elnosshopping.info.