Tributo ai Modà alla Rocca d'Anfo

Venerdì 5 agosto, ore 21: la Rocca d'Anfo si anima con i con i Deeva, tribute band dei Modà.



La band è nata nel 2014 ed è composta da Gian Scandella come voce, Massimiliano Giacomini al basso, Matteo Razzi e Matteo Bozuffi alla chitarra e Matteo Guarnieri alla batteria.



Durante la serata sarà presente food truck con Senso Unico on the Road.



Attenzione!!

Possibilità di raggiungere la Rocca d'Anfo con bus navetta dalle ore 20:00, partenza dal municipio di Anfo.



E’ gradita la prenotazione al n. 375 622 1121 (Ufficio turistico)