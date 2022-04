Roberto Bellan Hammond Groove live @ Stupormundi_Jazzclub

Giovedi 7 aprile 2022

Stupormundi Jazzclub

Via Sant'Orsola, 82e Brescia

Presenta

Roberto Bellan Hammond Groove

Live

Dalle ore 21.00

Roberto Bellan Hammond Groove nasce per esplorare il sound tipico degli Anni ’60, muovendosi tra brani originali e arrangiamenti di pezzi classici del Jazz e del Soul. La formazione è guidata da Roberto Bellan, che con il suo Hammond Organ è capace di riprodurre suoni caldi, pieni ed inconfondibili. Il suo stile è caratterizzato da uno spiccato senso ritimico e la sua marcata vena contemporanea fa sempre riferimento a grandi organisti come Brooker T, Jimmy McGriff, Brian Auger, Jack McDuff e Al Kooper. Il classico “organ trio”, rigorosamente senza bassista com’era in uso negli Anni ’60, è completato due grandi musicisti che hanno già calcato il nostro palco con altre formazioni: Luciano Poli alla chitarra e Maurizio Fogazzi alla batteria! Le esibizioni dal vivo del Roberto Bellan Hammond Groove hanno già raccolto i consensi di spettatori e critica sui palchi dei più importanti festival Jazz e Blues nazionali ed internazionali. In quest’occasione, il trio non mancherà di ricreare la stessa atmosfera ricca di feeling e originalità, che lo ha reso noto e amato da tutti gli appassionati del genere.



Ingresso 10 euro

+39 030 24 22 121

E-mail:

info@stupormundijazzclub.com