Gardone Riviera: Robben Ford e Bill Evans in concerto al Vittoriale

Il palco vista lago dell’Anfiteatro del Vittoriale è lieto di ospitare, per la prima volta, il fenomenale chitarrista e cantante americano Robben Ford, in un atteso concerto il 4 luglio per Tener-a-mente Festival. Ad accompagnare la leggenda vivente delle sei corde, il collaboratore di lunga data Bill Evans - sassofonista che ha esordito all’età di ventuno anni nella band di Miles Davis - con ‘Miles, Blues and Beyond’, un evento speciale in cui saranno accompagnati da Wolfang Haffner e Gary Grainger.

Ford ed Evans, negli ultimi anni, hanno condiviso palchi e studi di registrazione; l’ultima loro pubblicazione, ‘The Sun Room’, nel 2019, è stata ampiamente accolta dalla critica musicale, tra rock, blue e jazz-fusion. “Non potrei essere più felice di questo disco. Le sensazioni erano ottime durante tutto il processo di registrazione, è stata una gioia esserne parte” – dichiara Robben. “Fare questo disco è stato qualcosa di speciale. Musica senza tempo a livelli altissimi” dice Bill. “Io e Robben siamo estremamente felici di tornare in tour insieme. Questo tipo di collaborazioni non succedono ogni giorno. Porteremo il pubblico su un percorso musicale dal blues al contemporary jazz con in più un pò di Miles Davis tirato qua e la".

L’esordio solista di Robben Ford risale al 1976 con l’album ‘Schizophonic’, un omaggio al sax ed alla chitarra, i suoi strumenti preferiti. Ma la carriera artistica di Ford inizia molto prima, con Jimmy Witherspoon e con la band jazz fusion L.A. Express. Successivamente si unisce a Yellojacktes, tra i membri fondatori, portando comunque avanti, in parallelo, la carriera in solo.

Negli anni Robben Ford collabora con artisti dalla risonanza mondiale, dai KISS a Miles Davis, da Chick Corea a Marcus Miller, da George Harrison a Joni Mitchell, spaziando così tra diverse influenze artistiche, a dimostrazione delle sue notevoli abilità e della sua indiscussa improvvisazione.

Nominato tra i ‘100 migliori chitarristi del 20° secolo’ dalla storica rivista Musician, Ford ha inoltre ricevuto cinque nomination ai Grammy Award e due dischi d’oro.

Con una vasta discografia – oltre 35 album da solista, a cui si aggiungono le pubblicazioni con le sue band e le collaborazioni – Robben Ford è senza ombra di dubbio tra i migliori chitarristi viventi al mondo, impossibile da etichettare ad un solo genere.

Bill Evans debutta sulla scena internazionale negli anni ’80 con Miles Davis (con cui ha iniziato a suonare a 21 anni e ha finito per registrare 6 dischi) per poi collaborare in tour e in studio con artisti come John McLaughlin, Herbie Hancock e Mick Jagger per citarne alcuni. Con 26 album solisti, apparizioni ai Grammy, innumerevoli collaborazioni, non si è mai guardato indietro. Bill ha costantemente rimodellato la sua musica con queste ispirazioni.

Bill e Robben hanno entrambi esplorato tutti i tipi di musica contemporanea (blues, soul, jazz), non dimenticando allo stesso tempo le loro radici. Entrambi hanno suonato con Miles Davis.