Desenzano: Riccardo Fogli al SestinoBeach

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Venerdì 8 Aprile, Jerry Calà presenta Riccardo Fogli: la leggenda dei Pooh arriva al SestinoBeach di Desenzano del Garda.

Fogli è noto per essere stato frontman e bassista dei Pooh tra il 1966 e il 1973 (ritornando come quinto componente tra il 2015 e il 2016) nonché per aver vinto il 32º Festival di Sanremo.

Una vita di successi (basti pensare al numero di dischi venduti). Solo nel corso della carriera il gruppo ha venduto più di 100 milioni di dischi, incredibile record per un complesso italiano.

“Stiamo parlando ovviamente di Riccardo Fogli”, precisa Jerry Calà: "Lui è leggenda con la L maiuscola, artista capace di farsi amare da tutto il pubblico, indiscusso interprete della musica italiana".

Sarà una serata memorabile! È la promessa del grande Jerry, direttore artistico del noto locale di Desenzano del Garda, quello che in tanti ancora chiamano l'unico e vero Salotto del Lago, gestito insieme a Puccio Gallo e Yudi Bueno.

“Riccardo Fogli ha scelto il Sestino Beach per una tappa molto intima del suo prestigioso Tour e di questo ne siamo davvero orgogliosi.” Queste le parole di Puccio Gallo che da sempre gestisce locali dove la mondanità di qualità è di casa.

Durante la serata, condotta da Jerry Calà, Riccardo Fogli presenterà anche il suo Audio libro “Predestinato“.

L’evento comincia, come per tradizione, a cena alle 21:00.

Info e prenotazioni +39 329 2472452