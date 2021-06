Rezophonic: il "Per chi crea tour" a Castegnato

Con la riapertura dell’attività concertistica anche il collettivo musicale dei Rezophonic torna sui palchi italiani per continuare il “Per Chi Crea Tour” bruscamente interrotto dalla pandemia. La superband fondata da Mario Riso sarà in concerto sabato 12 giugno al Gasoline Road Bar di Castegnato in provincia di Brescia per uno speciale evento nella tensostruttura all’esterno del locale. Superospite della serata sarà Cristina Scabbia dei Lacuna Coil.

Il Gasoline si trova in Via del Lavoro 25. Inizio concerti ore 21:00. L’ingresso alla tensostruttura è libero ma occorre la prenotazione del tavolo al numero 3920755082. Posti limitati.



Rezophonic sono un progetto umanitario i cui proventi hanno permesso la costruzione pozzi, cisterne, scuole in Africa. La band è tornata a pubblicare materiale inedito con il singolo “L’ultimo fiore del mondo” cantato da Andrea Butturini (già nel team di Cristina Scabbia a The Voice 2018) e Ketty Passa.



PER CHI CREA TOUR - Dopo aver raccontato di Africa, acqua, spreco e rispetto nei confronti del pianeta, in un momento storico dove la sensibilità sociale a certi temi sta crescendo esponenzialmente, Rezophonic si candidano ad ambasciatori di un movimento in continua crescita. In 14 anni di attività il progetto ha finanziato 171 pozzi ,15 Cisterne per la raccolta di acqua piovana e 3 scuole il tutto in Africa al confine tra Kenya e Tanzania. Nel 2020 ottenuta la sostenibilità del progetto grazie al bando "Per Chi Crea”, programma promosso dal Mibac e gestito da SIAE, Rezophonic tornano dal vivo come con i loro successi da “L’uomo di plastica”, “Nell’acqua”, “Dalla a me (io sicuramente non la spreco)” e molti altri.



INFO - Rezophonic è un supergruppo italiano fondato dal batterista Mario Riso (Movida, Rock Tv) a cui hanno partecipato negli anni oltre duecento musicisti della scena italiana tra cui membri di Lacuna Coil, Negramaro, Negrita, Timoria, Linea 77, Caparezza e moltissimi altri. Dal 2006 ad oggi il progetto ha all’attivo tre album (Rezophonic - 2006, Rezophonic 2 - Nell’acqua - 2011), Rezophonic III - 2014) e numerosi singoli che andranno a confluire nel prossimo lavoro Rezophonic IV.

