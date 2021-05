Gardone Riviera: La Rappresentante di Lista in concerto al Vittoriale

A poche settimane dalla pubblicazione di ‘My Mamma’ e dall’acclamata esibizione al festival di Sanremo con ‘Amare’, La Rappresentante di Lista annuncia il concerto estivo sul palco vista lago dell’Anfiteatro del Vittoriale per Tener-a-mente Festival, venerdì 9 luglio.

Attivi dal 2011, La Rappresentante di Lista - ovvero Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina - si sono conquistati, anno dopo anno, album dopo album, il meritato successo degli ultimi tempi, frutto di una lunga carriera artistica e di un innato talento. Pubblicato a marzo su etichetta Woodworm, ‘My Mamma’ ridefinisce la libertà di manovra del pop, dove ogni brano apre prospettive inattese e sonorità fuori dal comune, un incontro di musicisti, attori, artisti e produttori, un intimo diario di composizione collettiva ed introspezione.

Veronica e Dario si conoscono a Milano nel 2010 durante l’allestimento di uno spettacolo teatrale. Poco dopo si trasferiscono a Palermo per unirsi ad un gruppo di artisti che, sotto la spinta della protesta del Teatro Valle di Roma, aveva riaperto il Teatro Garibaldi. Durante l’occupazione conoscono esponenti della scena musicale siciliana, tra cui Roberto Cammarata.

Grazie anche alla collaborazione con questi musicisti nasce il primo album de LRDL, ‘(Per La) Via di Casa’ pubblicato da Garrincha Dischi nel 2014 e candidato alle Targhe Tenco come miglior disco d’esordio. Durante il tour del primo disco, Veronica e Dario cominciano a scrivere il secondo album, ‘Bu Bu Sad’, pubblicato a fine 2015. Nel mentre il duo diventa una band, con l’aggiunta del trombettista Enrico Lupi, della percussionista Marta Cannuscio ed Erika Lucchesi al sax, sorella di Veronica. Nello stesso anno LRDL partecipa a Sanremo Giovani con il singolo ‘Apriti Cielo!’, candidandosi tra i sessanta finalisti. Nel 2017 esce ‘Bu Bu Sad Live’ e LRDL suona anche al di fuori dei confini nazionali. Dopo oltre duecento concerti, la band porta in scena ‘Bu Bu Suite’, riscrittura per ensemble di musica da camera del loro repertorio, con la collaborazione del maestro e compositore Francesco Leineri.

Con l’ingresso di Roberto Calabrese alla batteria la band si sposta a Milano dove, con Fabio Gargiulo alla produzione, nasce ‘Go Go Diva’, il terzo album pubblicato da Woodworm nel 2018, a cui fa seguito un lungo tour che riconferma LRDL tra le realtà più trasversali ed interessanti del panorama musicale contemporaneo. A maggio 2019 la band si esibisce al Concertone del Primo Maggio a Roma e, a febbraio 2020, sale sul palco dell’Ariston di Sanremo al fianco di Rancore e Dardust nella serata dei duetti, esibendosi con il brano ‘Luce’ di Elisa.

Anticipato dal singolo ‘Alieno’ e da ‘Amare’, presentato a Sanremo 2021, il 5 marzo viene pubblicato ‘My Mamma’, il quinto album contaminato dalla creatività di un vero e proprio collettivo artistico.