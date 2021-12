Putan Club in concerto al Mo.Ca

L’Associazione Festa della Musica Brescia presenta:



Giovedì 16 dicembre 2021

ore 21.00

Presso MO.CA – Centro Per Le Nuove Culture

Teatro Idra

Via Moretto, 78 – Brescia



PUTAN CLUB

in concerto



PUTAN CLUB:

Gianna GRECO: Basso, Voce, Computer & Elettronica

François-Régis CAMBUZAT: Chitarra, Voce, Computer & Elettronica

Un duo franco-italiano. Voci, chitarre, basso e computer.



Il PUTAN CLUB declina femminismo, elettricità, elettronica e “sauvagerie”, come se Jeff Mills violentasse The Nine Inch Nails: Groove e alta tensione, Trance, Danza e Sfida. Il PUTAN CLUB è stato ideato come una cellula di resistenza, caratterizzata da un modo di sgire ispirato ai primi complotti di partigiani europei durante l’ultima guerra mondiale (azioni di forza in luoghi diversi e vari) e di partigiani odierni nel mondo intero. La resistenza è organizzata con i mezzi più arcaici ed immediati del nostro secolo: dal pianoforte alla chitarra, dal respiro al rumore elettrico/elettronico come dal verso scritto alla parola urlata, come dire dalle pitture rupestri al concettualismo più arduo, o dall’ avant-rock alla musica classica contemporanea alla techno/house più becera, dal bacio in bocca al calcio in culo, ecc… Il PUTAN CLUB non appartiene a nessuna Chiesa (Rock, Techno, Jazz, Avant, Punk o “what the fuckever”) ma si da il diritto di essere tutto questo. E lo ha dimostrato con una media di 150 concerti ogni anno, più di 2.000 dalla sua creazione, in Europa, Cina, Africa, Turchia e Asia Centrale.



Prenotazioni al link

festadellamusicabrescia.it/la-festa/prenotazioni/putan-club-in-concerto



GREEN PASS OBBLIGATORIO