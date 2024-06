Labadabajazz, gran finale: in Piazza Mercato c’è Carmelo Coglitore

Gran finale per la seconda edizione di Labadabajazz, la conclusione di un viaggio musicale che si è concretizzato con 6 concerti itineranti in vari luoghi della città, on air dal 19 aprile scorso. In gergo tecnico sono chiamati “Interludi conviviali”, che hanno interessato sia le sedi bresciane dell’Accademia di Belle Arti Laba (che ha promosso e realizzato il progetto) che altre location topiche della Leonessa. L’ultima tappa è in programma venerdì 28 giugno in Piazza Mercato (ingresso libero ma prenotazione consigliata, info su laba.edu).

Come sempre, si comincia alle 19. Il palco di Piazza Mercato ospiterà lo spettacolo “Il Jazz: la musica che unisce”: in scena Carmelo Coglitore, musicista creativo e poliedrico che è anche saxofonista, clarinettista, compositore e conductor, accompagnato per l’occasione da Corrado Guarino, Giacomo Papetti, Davide Bussoleni e l’inedita orchestra composta dagli studenti del liceo musicale Gambara e del conservatorio Marenzio. In cartellone un repertorio che spazia tra brani originali, riletture e soluzioni estemporanee.