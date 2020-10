Passirano: coro Calliope in concerto

Coro Calliope in Concerto, per dire grazie è il titolo del concerto che si terrà domenica 11 ottobre 2020 al Palaverde di Passirano alle ore 21. Anche se in occasione della Festa Patronale di San Zenone, il momento ludico sarà temperato da una esibizione corale, occasione per dire grazie in musica a tutti gli operatori sanitari e non che hanno lavorato nel periodo del lockdown.

Dopo la sospensione forzata causa Coronavirus, il Coro Calliope riprende così l'attività concertistica nel rispetto delle normative anti-covid in vigore. Il programma selezionato riflette la tragedia appena vissuta e guarda con speranza ad un futuro più sereno: sono brani accorati capaci di parlare al cuore.

I brani corali O Signore dal tetto natio e Va Pensiero di G. Verdi, Coro a bocca chiusa di G. Puccini, Stabat mater di Z. Kodály, Crucem tuam di G. Tonelli, Gloria in excelsis Deo di A. Vivaldi, Cantate Domino di G.F. Haendel sono inframezzati dai brani solistici Ave Maria di P. Mascagni, di G. Facchinetti e di F. Schubert, Pie Jesu di G. Fauré, Agnus Dei di G. Bizet, Panis angelicus di C.Franck e da Gabriel's Oboe famoso brano scritto da Ennio Morricone.

Dirige il maestro Fabrizio Zanini, Alessandro Scioscioli al piano, con l'intervento di Veronica Delorenzi (mezzosoprano), Nicolas Resinelli (tenore), Sandra Ceresoli (flauto), Rodolfo Locatelli (oboe), Damiano Pasolini (clarinetto), Giulio Soldo (violoncello). Ingresso gratuito ma strettamente contingentato con prenotazione obbligatoria allo 030 6850557.