Palazzolo sull'Oglio: Palazzolo Summer Festival

L'estate 2024 porta con sé una novità: a Palazzolo sull'Oglio nasce il Palazzolo Summer Festival, alla sua prima edizione dal 18 al 21 luglio. Nella cornice del Parco Primo Levi, si terranno quattro giorni di concerti, food trucks e mercatini, spettacoli e intrattenimento.

Tanti gli artisti presenti: Artpop, Riflesso, All U Can Beat, Mariano, Giulietta, Disagio, Luminol, Niche, 21 Strings, Dancing Monkeys, Drying Racks, Lsicbdp e Sinistri Corti. Ad arricchire l'atmosfera, ci saranno stand gastronomici per tutti i gusti - dalla salciccia al cuoppo, dai dolci ai cocktail - e bancarelle di ogni tipo: artigianato, libri, cd, articoli vintage e molto altro.