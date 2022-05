Palazzolo, Darsena Pop: street food & live music al Parco Metelli

Sboccia la primavera e torna la Darsena Pop, pronta ad accompagnare per tutta la bella stagione le serate – dall’aperitivo al dopocena - gli amanti del cibo di strada e delle sonorita? indipendenti.

Sono questi i due piatti forti del locale by the river che sabato 14 maggio riapre i battenti e ricomincia a pulsare nel cuore verde del Parco Metelli, a Palazzolo Sull’Oglio (Brescia): a inaugurare questo nuovo corso una selezione dei migliori food truck di Eatinero, i banchetti di Vanita’s Market e il groove rock funk di The Matt Project.

Poi Darsena Pop restera? accampata fino al 18 settembre nell’area feste lungo l’Oglio, un posto magnifico, immerso nella natura dove rilassarsi, bere, stare in compagnia e gustare le ricette di tanti food truck da tutta Italia.

PIU? FOOD TRUCK E UNA PROPOSTA DI SAPORI DINAMICA

Ecco le golose novita? dell'area street food: un food truck in più, cocktail alla spina e il Garage Street Bar, l'apetta/chioschetto del parco - attivo anche nel pomeriggio - per gelati artigianali e proposte super fresche.

Il menu? “on the road” sara? dinamico e in costante evoluzione: per tutto il periodo di apertura infatti i food truck di Eatinero.it si alterneranno arricchendo la proposta gastronomica che spaziera? tra le tante specialita? finger food e gourmet italiane e internazionali.

Ci saranno El Caminante con arepas venezuelane (completamente gluten free), Scottadito con arrosticini, olive ascolane gourmet e frittini, i clubsandwich di The Bear Brothers, Fumetto con panini con carne affumicata allo spiedo bresciano, Gnoko on the Road con lo gnocco fritto e Kitchen Rebels con i suoi i gustosissimi frittini di pesce. E poi ancora: i burrito gourmet di Branchie, gli hamburgher di Gipsy Big Food e quelli a base di chianina e angus inaspettatamente gluten free di Gipsy Horse, il tocco dolce Roulottina con le sue dolcissime cre?pes.

Permanenti per tutta la stagione 2022 il beer truck di Birra di Classe con una selezione di birre artigianali provenienti dai migliori microbirrifici italiani e una nuova bionda pensata proprio per l’occasione: Darsena e? il frutto della collaborazione con Palabrauhaus, una ricetta esclusiva a chilometro zero perche? prodotta con soli ingredienti del territorio bresciano. Inoltre, per la prima volta, il truck del fermento mescera? “on the rocks” i cocktails alla spina preparati con distillati artigianali di Iconaspirits: spritz, aperitivo italiano, gin tonic per aperitivi e post dinner corroboranti.

Tra i resident anche il “Garage Beach Bar”, nuovo chioschetto con le ruote, aperto tutti i giorni della settimana dalle 16, per servire gelati artigianali, aperitivi, pestati e tante fresche proposte, e UAO, market interamente dedicato a vinili, abbigliamento e arredamento vintage.

IL PROGRAMMA DELLA STAGIONE

La Darsena Pop sara? aperta tutti i giorni, fino al 18 settembre, dalle 18 alle 23 e sabato e domenica anche per il brunch, dalle 12 del mattino.

A impreziosire l’allestimento un nuovo programma di eventi collaterali: ogni settimana il cambio dei food truck verra? scandito da performance di musica live. Il weekend dara? spazio a iniziative per giovani, famiglie e persone di tutte le eta?. E per iniziare con grinta la settimana il lunedi? sera il parco si trasforma in dancefloor per l’appuntamento fisso con il dj set.

Vista l’affluenza delle scorse edizioni gli spazi della zona food sono stati rafforzanti e raddoppiati i posti a sedere. Per i giorni di maggiore affluenza l’offerta gastronomica sara? potenziata con un food truck in piu?.

IL PROGRAMMA DELL’INAUGURAZIONE

L’inizio e? di quelli col botto: per l’inaugurazione - sabato 14 maggio, in occasione della festa di San Fedele (patrono di Palazzolo) il Parco Metelli si prepara a ospitare, dalle 12 il Vanita’s Market, il mercatino con specialita? handmade in Italy e alle 20 un live esclusivo con The Matt Project.

HAND MADE & VINTAGE MARKET

Idee che si trasformano in capi e accessori da indossare, oggetti ritrovati che si reinventano e trovano nuova vita, linee che hanno segnato l’estetica di un’epoca e che continuano a dettare legge nel design. Largo all’hand made e al vintage sui banchetti di Vanita’s Market, progetto cremonese interamente dedicato al riciclo e all’autoproduzione in ambito moda e design. Oggi lo street market, che negli ultimi anni ha fatto il giro della Penisola prendendo parte a festival e concerti in piazze e nei centri storici, raggruppa una cinquantina di espositori tra maker, artigiani, artisti e stilisti provenienti da tutta Italia.

Il warm up per la serata comincia alle 16 con un dj set funky e con l’animazione di Billy Bolla.

LIVE

Genesi americana per The Matt Project, ma DNA bresciano - veronese. La band chiamata a battezzare questa nuova edizione di Darsena Pop e? composta da Jury Magliolo (voce e polistrumentista, terzo classificato a XFactor 2009; ha aperto concerti per Jamiroquai, Alicia Keys e molti altri, e? stato corista per Renato Zero nel “Zero il folle tour”), Carlo Poddighe, chitarra e voce (gia? collaboratore di Roman Coppola, il figlio di Francis, e parallelamente impegnato anche come chitarrista di Omar Pedrini) e Matteo Breoni, alla batteria.

Soul, funk e pop rock sono i cromosomi che distinguono la fisionomia del progetto e che hanno dato vita alle prime due autoproduzione, registrate negli studi newyorkesi della Grande Mela con la supervisione di Steve Greenwell (gia? al lavoro con Joss Stone). Un esordio discografico d’oltreoceano che ha anticipato date e tour in tutta Europa e negli States, in particolare a New York, nel leggendario "The Bitter End", club dove hanno suonato mostri sacri tra cui Bob Dylan, Stevie Wonder, Carole King, fino a Lady Gaga.

Il terzo album, “Silver Linings” (2017), e? stato registrato in Italia al Poddighe Studio di Brescia, cosi? come “Overnight”, dato alle stampe a fine 2020: dieci tracce, tutte cantate in inglese, che definiscono l’evoluzione stilistica e sonora del gruppo, orientata verso groove propulsivi e atmosfere retrofuturiste.